Во все московские ТЦ поступили сообщения о минировании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный отправил сообщения о минировании всех московских торговых центров, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника экстренных служб. По данным собеседника агентства, посетителей ТЦ не эвакуируют. Предварительно, угроза исходила с территории Украины. Оперативники проводят проверку некоторых центров.

Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва во всех торговых центрах города, — заявил собеседник агентства.

Ранее неизвестные сообщили о минировании авиарейса 2401 авиакомпании Azur Air, летевшего из Москвы на Гоа. Самолет совершил экстренную посадку в индийском штате Гуджарат. С борта лайнера эвакуировали пассажиров, никто не пострадал.

Позднее спецслужбы Индии не обнаружили каких-либо подозрительных устройств на борту. По словам представителя аэропорта Джамнагар, лайнер, который вечером 9 января совершил вынужденную посадку в штате Гуджарат из-за сообщения о минировании, продолжит полет к месту назначения до полудня 10 января.

5 января стало в Мордовии эвакуировали поезд Томск — Адлер из-за анонимного сообщения о минировании. Пассажиров разместили в школе в Ромоданово.