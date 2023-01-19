В Москве эвакуировали 35 судов после сообщений о минировании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 35 районных судов Москвы поступили сообщения об угрозе взрывов, из-за чего было принято решение о начале эвакуации, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. На месте работают сотрудники экстренных служб.

В Басманный, Останскинский, Мещанский, Тверской, Перовский, Нагатинский и остальные районные суды Москвы поступили сообщения о минировании. В целях обеспечения безопасности сотрудники и посетители учреждений эвакуированы. Ведется проверка сообщений об угрозе взрывов, — говорится в сообщении.

28 ноября в 35 московских судов пришли рассылки с угрозами взрывов учреждений. В ряде из них проводилась эвакуация. 25 ноября Мещанский и Тверской суды эвакуировали из-за сообщений о минировании. Очевидец в разговоре с NEWS.ru рассказал, что утром эвакуировали Перовский суд.

В августе в Тверской районный суд в Москве поступило сообщение о минировании, после чего началась экстренная эвакуация. Здание осматривали специалисты, взрывных устройств найдено не было. В конце июня здание Мосгорсуда также эвакуировали из-за сообщений о минировании.