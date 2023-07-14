В Рязанской области мужчина получил 9 лет за убийство из-за 40 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Рязанской области суд признал 27-летнего жителя города Ряжска виновным в убийстве знакомого из-за долга в 40 тысяч рублей, сообщили «МК в Рязани» в пресс-службе региональной прокуратуры. Мужчина приговорен к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщает издание, инцидент произошел 4 августа 2022 года. Пере этим мужчина взял в долг у знакомого 40 тысяч рублей, однако когда тот потребовал вернуть деньги, нужной суммы у должника не оказалось. Между мужчинами начался конфликт, в ходе которого должник ударил оппонента в лицо, а затем нанес ему несколько ударов по голове металлической арматурой. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Убийца отвез его тело в лес, где останки спустя два месяца, в октябре, обнаружил местный житель.

Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает издание.

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