Стало известно, из-за чего житель Подмосковья застрелил дочь из ружья KP.RU: житель подмосковного Пушкино застрелил дочь и ранил жену «из-за пустяковой ссоры»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель подмосковного Пушкино застрелил из охотничьего ружья четырехлетнюю дочь и ранил супругу «из-за пустяковой семейной ссоры», сообщает KP.RU со ссылкой на слова пострадавшей женщины. Как рассказал источник в правоохранительных органах, ей чудом удалось избежать гибели — после того, как мужчина убил своего ребенка, его жена выбежала из дома и спряталась в квартире у соседа. Позднее мужчина покончил с собой.

Перед этим он пытался убить и супругу, но женщина чудом сумела выбраться из квартиры, побежала по соседям и ее спрятал у себя один из жильцов. По предварительным данным женщина тоже ранена, — сказал собеседник издания.

Как рассказал знакомый мужчины из Пушкино, тот увлекался страйкболом, компьютерными играми, иногда — алкоголем. Другой его товарищ подчеркнул, что компьютерные шутеры от первого лица стали для того серьезной проблемой, он мог играть в них сутки напролет.

Подмосковная прокуратура в Telegram подтвердила, что именно мужчина убил свою дочь, а после покончил с собой. На месте было найдено орудие преступления. Ведомство взяло на контроль произошедшее. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области убили 11-летнюю девочку. Она пропала вечером 9 июля, ее тело обнаружили спустя двое суток в лесу с множеством ножевых ранений. Семья школьницы подозревала в убийстве отца ее подруги, с которым она отправилась на прогулку в день исчезновения. Во время поисков девочки в реке Сим нашли ее рюкзак, прибитый к берегу.

Позже стало известно, что предполагаемый убийца девочки участвовал в ее поисках. Задержанным оказался отец подруги погибшей, он признал вину и показал место, где спрятал тело.