Mash: убийца погибшей в Челябинской области девочки участвовал в ее поисках

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Предполагаемый убийца 11-летней девочки, пропавшей в Челябинской области, участвовал в ее поисках, сообщил Telegram-канал Ural Mash. По информации канала, задержанным оказался отец подруги погибшей, он признал вину и показал место, где спрятал тело.

Ural Mash со ссылкой на жену задержанного сообщает, что мужчина всегда положительно относился к детям. По данным канала, отец подозреваемого, на ферме которого тот работал в день пропажи девочки, также не заметил странностей в поведении сына.

Ранее сообщалось, что 11-летнюю девочку убили в Челябинской области. Она пропала вечером 9 июля, ее тело обнаружили спустя двое суток в лесу с множеством ножевых ранений. Семья школьницы подозревала в убийстве отца ее подруги, с которым она отправилась на прогулку в день исчезновения. Во время поисков девочки в реке Сим нашли ее рюкзак, прибитый к берегу.

До этого поисковики нашли тело полуторагодовалой девочки из Иркутска, которую разыскивали около месяца. 9 июня она вместе с родителями и их друзьями отдыхала на берегу реки Ушаковки. Компания организовала небольшой пикник. Отдыхая, родители не заметили, как ребенок внезапно исчез из виду. Сначала взрослые принялись искать девочку самостоятельно, осматривали кусты и берег, но через десять минут решили обратиться в полицию и экстренные службы. По итогам поисков труп обнаружили в Ушаковке недалеко от моста в районе торгового центра «Флагман» на улице Братской.