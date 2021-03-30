Бюджетный кризис прогнозируется в ряде регионов РФ

https://static.news.ru/photo/fabf70ca-91f4-11eb-8b56-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как минимум девять российских регионов могут столкнуться с бюджетным кризисом в этом году. Это Карелия, Костромская, Псковская, Томская и Орловская области, а также Калмыкия, Удмуртия, Хакасия и Мордовия. Такой прогноз приводит Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

В Удмуртии, Хакасии и Мордовии отношение долговой нагрузки к уровню собственных доходов (ключевой индикатор, уровень опасности начинается с отметки 84%. NEWS.ru) свыше 100%, — сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз ЦМАКП.

Риски бюджетного кризиса в российских регионах резко выросли в связи с развитием пандемии, введением карантинных мер и ограничений экономической активности в 2020 году. Поступления в казну субъектов снизились, а сокращение доходов населения и необходимость противостоять кризису привели к резкому увеличению расходов, в первую очередь социальных и медицинских.

Как указывается в докладе, в прошлом году масштабного кризиса удалось избежать благодаря большой поддержке из федерального центра (3,8 трлн рублей). В текущем году помощь должна составить 3,1 трлн рублей, а в последующие годы ещё более сократится. Кроме того, в 2021 году регионам предстоит погасить около 20% бюджетных кредитов, что также ограничит возможности новых заимствований.

Как писал NEWS.ru, российские регионы, вынужденные занимать деньги для финансирования своих текущих расходов, неизбежно приближаются к долговой пирамиде, заявил председатель Счётной палаты Алексей Кудрин. По его данным, в Мордовии, Хакасии и Удмуртии долг уже превышает 100% от доходов. Он также отметил, что в 2020 году госдолг субъектов РФ вырос на 383 млрд рублей (18%), до 2,5 трлн рублей. Это максимальный уровень за последние 10 лет. Кудрин допустил, что долги можно объяснить пандемией, но, по его мнению, они требуют дополнительного внимания, чтобы в дальнейшем можно было бы «увидеть перспективу на снижение величины долга». Он подчеркнул, что нужно различать нормальную модель «критического года», когда заёмщик в трудное время накопил большой долг и затем постепенно его отдаёт, и ненормальную — когда текущие расходы покрываются заимствованиями. Вторая, по его словам, неприемлема.