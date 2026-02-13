Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 07:25

В Ростовской области подвели итоги налета БПЛА на регион

Средства ПВО отразили атаку БПЛА в шести районах Ростовской области

ВС Украины
Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по Ростовской области, написал в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку. Речь идет о Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском и Чертковском районах.

Сейчас в Ростовской области идет отражение воздушной атаки. Ночью и утром уничтожены БПЛА в шести районах — Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском и Чертковском, — говорится в заявлении.

Как уточнил Слюсарь, на территории Ростовской области сохраняется опасность атаки БПЛА. При этом информация о пострадавших и возможных разрушениях пока не поступала. Глава региона призвал жителей быть осторожными.

По подсчетам Министерства обороны, в ночь на 13 февраля силы противовоздушной обороны сбили в небе над Россией почти 60 беспилотников. Атаке со стороны Вооруженных сил Украины подверглись четыре региона страны, включая Волгоградскую, Ростовскую, Курскую области и Крым.


