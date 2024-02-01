В Ростове-на-Дону спасли животных, застрявших в обрушившемся доме

Фото: t.me/mchs_official

В Ростове-на-Дону спасли животных, застрявших без еды, отопления и воды в частично обрушившемся доме на улице Нариманова, пишет KP.RU. Питомцы провели взаперти около пяти дней. Среди оставшихся внутри животных были кошки, собака, хомяк и ящерица. Их хозяева успели покинуть квартиры, когда возникла угроза обрушения, но забрать питомцев они не смогли.

Как уточняет издание, чтобы вызволить животных с верхних этажей, спасатели использовали автовышку. Первой из спасенных питомцев оказалась кошка из квартиры на первом этаже. Одного кота достали из подвала. Питомец оказался сильно обезвожен, поэтому его сразу же отвезли в ветеринарную клинику.

Помимо животных в квартирах осталось все имущество местных жителей. Забрать его можно будет только после того, когда эксперты дадут разрешение. Самих жителей пока расселили в маневренный фонд. Некоторые из них остановились у друзей и родственников.

Мастер спорта по кикбоксингу Ольга Алиева, проживавшая в развалившейся многоэтажке, ранее рассказала, что помогала соседям эвакуироваться, когда дом начал рушиться. Девушка отметила, что многие не хотели покидать квартиры и некоторых пенсионеров пришлось уводить на улицу насильно.