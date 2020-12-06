В Ростове-на-Дону ликвидировано открытое горение на рынке

https://static.news.ru/photo/4397bae0-37c9-11eb-b9dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: 61.mchs.gov.ru

На рынке «Классик» в Ростове-на-Дону, где утром в воскресенье 6 декабря начался пожар, ликвидировано открытое горение. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

В 16:06 зафиксирована ликвидация открытого горения, — сообщил представитель внутренних органов.

Сообщение о пожаре поступило в 06:30 по московскому времени. Возгорание произошло в павильоне с пиротехникой, которая взорвалась от огня. Постепенно площадь пожара увеличивалась и в итоге достигла 4 тысяч кв. м. Спецслужбам пришлось локализовывать его на нескольких участках.

По последним данным, в тушении пожара приняло участие 446 человек, при этом прибыли расчёты даже из соседних городов. Кроме того, к месту происшествия было доставлено 134 единицы пожарной техники.

Первоначально экстренные службы предполагали, что пожар начался из-за неисправности системы отопления. Позже, как писал NEWS.ru, заместитель начальника Главного управления МЧС РФ по Ростовской области Владимир Устин заявил, что пожар мог произойти из-за неполадок с электропроводкой.