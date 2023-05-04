В российском регионе запретили использовать беспилотники Запрет на использование беспилотников ввели в Свердловской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Свердловской области ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, сообщает URA.RU со ссылкой на департамент информполитики региона. Под исключение попадают дроны, которые используют правоохранители, органы власти и предприятия, выполняющие гособоронзаказ.

Запрет на использование беспилотных воздушных судов в целях обеспечения безопасности жителей региона и объектов критической инфраструктуры введен в Свердловской области до снятия установленного федеральными властями в регионе особого режима, — говорится в сообщении.

Ранее запуски беспилотников временно запретили в Москве и Подмосковье. Аналогичное решение было принято властями Санкт-Петербурга. Там установлен запрет на полеты БПЛА в радиусе 150 км вокруг города, он будет действовать по меньшей мере до 15 мая. Позже ограничение было введено в Хабаровском крае.

В ночь на 3 мая два беспилотных летательных аппарата атаковали Кремль. БПЛА были выведены из строя средствами радиолокационной борьбы, никто не пострадал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает произошедшее как теракт и покушение на главу государства со стороны Украины.