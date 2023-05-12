В российском регионе сбит крупный неопознанный летающий объект Ночью ПВО под Белгородом сбила крупный неопознанный объект

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщает, что под Белгородом ночью был сбит крупный неопознанный объект. По информации канала, это могла быть ракета ВСУ или БПЛА самолетного типа. В Минобороны эту информацию пока не комментировали.

Канал пишет, что на данный момент проводится экспертиза обломков.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над регионом сработала российская система ПВО. Он отметил, что информации о пострадавших пока нет, оперативные службы уточняют последствия на земле.

До этого военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ начали проводить операцию по окружению ВС РФ на Артемовском направлении. По словам военкора, в районе Соледара обстановка тяжелая. Поддубный предположил, что в ближайшие сутки украинская армия начнет наращивать усилия на юге.

В свою очередь корреспондент KP.RU Александр Коц также написал о начале контрнаступления ВСУ. Минобороны России позже опровергло заявления о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ.