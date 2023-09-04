В российском регионе произошла авария с участием скорой Семь человек пострадали в ДТП с участием скорой во Владимирской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владимирской области на трассе М-7 водитель машины скорой помощи наехал на полицейского, сообщает региональное отделение МВД в Telegram. Пострадавший полицейский был доставлен в медучреждение. Виновник аварии скрылся с места происшествия, его личность установлена. В настоящее время проводится проверка.

Во Владимирской области полиция устанавливает местонахождение водителя, совершившего наезд на полицейского и скрывшегося с места ДТП, — говорится в сообщении.

МВД отмечает, что водитель автомобиля ГАЗ не остановился по требованию инспекторов ДПС и попытался скрыться. Он продолжил движение и совершил наезд на сотрудника патрульно-постовой службы. Полицейский получил травму ноги, ему была оказана необходимая медицинская помощь. Водитель скорой бросил машину в лесу и сбежал.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД сообщил, что, кроме полицейского, пострадали еще шесть человек.

Ранее более четырех автомобилей столкнулись на улице Транспортной в Сочи. В результате ДТП были пострадавшие. На место аварии прибыли скорая помощь и полиция. Движение по улице было затруднено.

До этого в Москве нетрезвый мужчина на BMW столкнулся с Daewoo Matiz. В результате ДТП 23-летний водитель второй машины скончался на месте. В настоящее время злоумышленник задержан. Правоохранители отмечают, что виновника ДТП могут привлечь к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).