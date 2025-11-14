В российском регионе планируют повысить налог для мигрантов В Башкирии могут повысить налог для мигрантов до 8,5 тысяч рублей

В Башкирии могут повысят налог для мигрантов с 6,3 тысяч до 8,5 тысяч рублей, сообщил спикер регионального парламента Константин Толкачев. По его словам, которые передает «Интерфакс», коэффициент, согласно которому взымается выплата, учитывает прогнозируемый рост зарплат и рассчитан так, чтобы налоговая нагрузка на мигрантов была сопоставима с размером НДФЛ.

Показатель [коэффициент] напрямую влияет на размер ежемесячных налоговых платежей иностранных граждан, которые работают в нашей республике на основании патента. С учетом нового коэффициента фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц для этой категории работников составит 8,5 тысяч рублей в месяц, — заявил Толкачев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон об увеличении стоимости патента на работу для мигрантов до 10 тысяч рублей в месяц, документ опубликован на сайте столичного правительства. Отмечается, что до этого стоимость патента составляла 8,9 тысяч рублей.

До этого Министерство труда и социальной защиты России предложило увеличить квоту на квалифицированных работников из-за рубежа на 20% в 2026 году. Ведомство планирует выдать до 278,9 тыс. разрешений на работу для специалистов из «визовых» стран дальнего зарубежья, в том числе из Индии, Китая, Африки и Малайзии.