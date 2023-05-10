В российском регионе нарколабораторию прятали среди овец В Новгородской области накрыли замаскированную под ферму нарколабораторию

Фото: МВД России

Нарколаборатория в Новгородской области

Трое жителей Калуги замаскировали нарколабораторию в Новгородской области под животноводческую ферму, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, злоумышленники приобрели земельный участок, необходимое оборудование и реактивы для производства наркотиков, а также обустроили дом и завели стадо овец и коз.

По предварительным данным, трое жителей Калуги оборудовали нелегальное производство, замаскированное под небольшую животноводческую ферму, по заказу неустановленного драгдилера, — говорится в сообщении.

Ранее под Калининградом местный 35-летний житель сжег свой дом, чтобы скрыть нарколабораторию. Во время пожара взорвался баллон из-под пропана.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии МВД заявил о важности системного подхода в борьбе с распространением наркотиков. Глава государства указал, что нужно бороться не только с наркодилерами, которые являются лишь верхушкой проблемы, но и уничтожать финансовую инфраструктуру наркобизнеса. Российский лидер подчеркнул, что противодействие незаконному обороту наркотиков остается ключевой задачей МВД.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.