Калининградец сжег свой дом, чтобы скрыть нарколабораторию SHOT: под Калининградом мужчина сжег дом, в котором изготавливал наркотики

Фото: mchs.gov.ru

В поселке Люблино под Калининградом местный 35-летний житель Вячеслав Мацюк сжег свой дом, чтобы скрыть факт работы нарколаборатории в нем, сообщает Telegram-канал SHOT. Во время пожара в жилом здании взорвался баллон из-под пропана.

Дом выгорел полностью, но это не помешало экспертам обнаружить следы незаконного производства. Также сообщается, что ранее Мацюк был судим за нарушение ПДД с причинением тяжкого вреда человеку.

В начале марта сотрудники ГУ МВД по Иркутской области вместе с коллегами из города Зимы вломились в подпольную нарколабораторию в сибирском поселке Новолетники. В кустарно оборудованном цеху было найдено более 140 кг синтетических наркотиков — около 425 тысяч разовых доз, а также прекурсоры, около 600 емкостей и защитные костюмы. Лаборатория была надежно спрятана в подземелье. Чтобы в нее попасть, нужно было спустится в подвал жилого дома, а после пройти несколько метров по подземному тоннелю. Продажей запрещенных веществ занимались через интернет.

До этого сотрудники ФСБ перекрыли в Хабаровске межрегиональный канал поставок мефедрона. У 36-летнего мужчины силовики изъяли три килограмма наркотиков стоимостью 12 млн рублей. В ФСБ подчеркнули, что хабаровчанин пытался провезти крупную партию наркотиков в краевой центр из другого региона на личном автомобиле.