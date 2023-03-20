Путин потребовал уничтожать финансовую инфраструктуру наркобизнеса

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания коллегии МВД заявил о важности системного подхода в борьбе с распространением наркотиков. Глава государства указал, что нужно бороться не только с наркодилерами, которые являются лишь верхушкой проблемы, но и уничтожать финансовую инфраструктуру наркобизнеса, передает ТАСС. Российский лидер подчеркнул, что противодействие незаконному обороту наркотиков остается ключевой задачей МВД. Наибольшая часть выявленных преступлений в этой сфере приходится на долю полиции, отметил он.

Важно и дальше действовать здесь системно и наступательно, не только бороться с верхушкой проблемы — наркодилерами и мелкими торговцами этой отравой, — но прежде всего уничтожать финансовую и другую инфраструктуру, выявлять крупных организаторов, тех, кто стоит за наркобизнесом, пресекать трансграничные каналы поставок и деятельность подпольных нарколабораторий, в целом искать более эффективные методы и технические решения в борьбе с наркоугрозой, — заявил Путин.

Глава МВД Владимир Колокольцев в ходе заседания доложил, что за прошлый год правоохранители изъяли 31 тонну наркотиков, что на треть больше, чем в 2021 году. По словам министра внутренних дел, для борьбы с контрабандой наркотиков был усилен контроль на южных границах России.

Путин в ходе заседания коллегии МВД также потребовал пресекать любые провокации и попытки раскачать российское общество. Глава государства подчеркнул, что силой России были и остаются единство и сплоченность ее многонационального народа.