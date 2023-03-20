Путин призвал оперативно бороться с попытками раскачать общество

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД потребовал оперативно пресекать любые провокации, незаконные уличные акции и попытки раскачать общество. По его словам, единство и сплоченность были и остаются силой России.

Единство и сплоченность нашего многонационального общества всегда были и остаются силой России, помогают нам преодолевать любые трудности и любые испытания, поэтому провокации, незаконные уличные акции или иные попытки раскачать общество должны пресекаться, оперативно пресекаться, точно так же, как и распространение экстремистской идеологии, — сказал глава государства.

Путин добавил, что удалось повысить раскрываемость преступлений. Он добавил, что в минувшем году пресекались попытки радикалов дестабилизировать ситуацию. Путин также поручил разработать комплексную программу по профилактике преступлений в молодежной среде.

Ранее сегодня Путин на коллегии МВД призвал перевести в цифровой формат получение гражданства, виз и разрешений на работу. Он подчеркнул, что необходимо осуществлять более эффективный контроль за миграционной обстановкой в стране, поскольку это имеет важное значение.