Путин призвал перевести в «цифру» госуслуги для мигрантов

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Президент России Владимир Путин призвал перевести в цифровой формат получение гражданства, виз и разрешений на работу. На коллегии МВД он подчеркнул, что необходимо осуществлять более эффективный контроль за миграционной обстановкой в стране, поскольку это имеет важное значение.

Что необходимо сделать: прежде всего оперативно отладить все административные процедуры, связанные с миграцией, максимально перевести их в «цифру», сделать понятными, четкими и доступными, — сказал Путин.

МВД поручено к 1 июля представить комплексные предложения по дальнейшему развитию российской миграционной политики. По словам президента, в долгосрочных интересах страны важно оценить, какие специалисты-мигранты наиболее востребованы.

9 марта глава Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин предложил проводить тестирование мигрантов на владение русским языком, знание российской истории и культуры прямо на границе. По его мнению, если переселенец не способен ответить на вопросы об РФ, то его не следует пускать в страну.

Позднее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил лишать родительских прав мигрантов, которые не хотят давать образование своим детям. По его словам, родители обязаны отправлять детей на учебу, так как это принято в России.