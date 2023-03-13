В СПЧ предложили иногда лишать мигрантов родительских прав Глава СПЧ Фадеев предложил лишать мигрантов родительских прав из-за отказа учить детей

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил лишать родительских прав мигрантов, которые не хотят давать образование своим детям. По его словам, родители обязаны отправлять детей на учебу, так как это принято в России, передает РИА Новости.

Вообще-то у родителей кроме прав есть обязанности, они должны обеспечить своих детей образованием. Если в России принято, что все дети имеют образование, то они должны это сделать, если нет, то извините, на мой взгляд, вплоть до лишения родительских прав, вплоть до этого,— сказал Фадеев.

Кроме того, в СПЧ предложили выплачивать социальные пособия мигрантам при условии знания русского языка, так как жены многих мигрантов не владеют государственным языком России и не желают учить его. По его словам, это нужно для защиты прав российских граждан.

Ранее глава Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин предложил проводить тестирование мигрантов на владение русским языком, знание российской истории и культуры прямо на границе. Он считает, что если переселенец не способен сдать такой тест, его вообще не следует пускать в страну.