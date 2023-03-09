Силовики призвали тестировать мигрантов на знание русского языка на границе Глава профсоюза полиции Пашков призвал тестировать мигрантов на знание русского языка на границе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мигрантов необходимо тестировать на знание русского языка и культуры в ходе пограничного контроля, заявил в беседе с НСН глава Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин. По его мнению, если иностранец не может сдать тест, его следует не пускать в страну. Он убежден, что экзамены нужно проводить до, а не после приезда мигрантов в Россию.

Я бы лично посадил на пограничном контроле несколько человек, которые бы просто поговорили с мигрантом: знает ли он русский язык, может ли что-то написать по-русски. Нужно брать у него экзамены на знание языка и истории не после того, как он сюда приедет, а до пересечения границы. И если он по-русски ни «бум-бум», то до свидания <...> А зачем здесь такие нужны?, — считает Пашкин.

Глава профсоюза полиции добавил, что власти могут закрыть глаза на мелкие преступления, совершенные мигрантом на родине. По его мнению, главное — это его знание русского языка и культуры. Также он призвал лишать свободы сотрудников миграционных центров, которые берут взятки за «хорошую оценку» на экзаменах мигрантов по русскому языку.

Вы любого таджика попросите что-нибудь по-русски написать... А ведь он сдавал экзамены. Таких нужно останавливать, проверять, выяснять, где он его сдавал, и сажать тех, кто принял у него этот экзамен. Просто сажать. Или по крайней мере увольнять, — высказался Пашкин.

Ранее Пашкин заявил, что отмена обязательной дактилоскопии для беженцев не ухудшит ситуацию с нацбезопасностью в России. Он уточнил, что данная мера коснется именно беженцев с украинских территорий, тогда как приезжие из Средней Азии — это мигранты, и на них будут распространяться прежние принципы. Эксперт уточнил, что среди украинских беженцев обязательно будут диверсанты, но ФСБ знает, как этому противодействовать.