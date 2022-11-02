В профсоюзе полиции оценили отмену дактилоскопии для беженцев Глава профсоюза полиции Пашкин: отмена дактилоскопии для беженцев не ухудшит нацбезопасность

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Отмена обязательной дактилоскопии для беженцев не ухудшит ситуацию с нацбезопасностью в России, заявил в беседе с НСН председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин. Он уточнил, что данная мера коснется именно беженцев с украинских территорий, тогда как приезжие из Средней Азии — это мигранты, и на них будут распространяться прежние принципы. Эксперт уточнил, что среди украинских беженцев обязательно будут диверсанты, но ФСБ знает, как этому противодействовать.

Это, скорее всего, касается беженцев с бывших украинских территорий, потому что приезжие из Средней Азии — не беженцы, а мигранты. Для мигрантов все осталось как прежде. Диверсанты среди беженцев обязательно будут, но ФСБ знает, как с этим бороться, — сказал Пашкин.

При этом специалист отметил, что отмена дактилоскопии может быть преждевременной и в МВД могли поторопиться с таким решением. Также эксперт рассказал о членах СБУ, которые уже имеют российское гражданство, но по отношению к ним применяются особые методы работы.

МВД своим приказом ранее отменило обязательный сбор отпечатков пальцев у прибывших в Россию беженцев и лиц, которые получили временное убежище на территории страны. Новый приказ вносит изменения в предыдущий документ от 27 декабря 2021 года.