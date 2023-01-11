В российском регионе медикам и учителям выплатят по 1,5 млн рублей Мурманские медики и учителя смогут получить выплату по программе «Свой дом в Арктике»

Власти Мурманской области расширили программу «Свой дом в Арктике», в рамках которой получить выплату в размере 1,5 млн рублей теперь могут медики и учителя, а также ветераны и члены их семей. В обновленный перечень также включили работников сухопутного и трубопроводного транспорта. Участники региональной программы могут получить субсидию на покупку или строительство дома, а также приобретение домокомплекта для строительства, сообщает «МК в Мурманске».

Теперь на выплату в размере 1,5 млн рублей могут претендовать работники сферы здравоохранения и образования, ведущие свою деятельность на территории региона. Кроме того, новые изменения коснутся и ветеранов боевых действий и их членов семьи, — говорится в публикации.

Прежде на получение выплаты по программе «Свой дом в Арктике» в размере 1 млн или 1,5 млн рублей в Мурманской области могли претендовать многодетные и молодые семьи с детьми, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, участники программы «Гектар Арктики», получатели материнского капитала, а участники спецоперации и члены их семей, а также участники ипотечной программы Минобороны.

Чтобы получить сертификат, нужно записаться на прием и предоставить пакет документов, после чего дождаться подтверждения соответствия условиям поддержки, подписать договор с подрядчиком и открыть счет эскроу в банке, куда перечислят средства. Подать заявку можно в региональном Центре содействия жилищного строительства, направив заявление по почте либо обратившись в ближайшее отделение МФЦ.

Ранее в Госдуме предложили компенсировать молодым семьям 50% от суммы первого взноса по ипотеке. Предполагается, что мерой поддержки можно будет воспользоваться при покупке квартиры в новостройке или строительстве частного дома. При этом в Москве и Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленобласти предлагается субсидировать не более 900 тыс. рублей, а в остальных регионах — в пределах 450 тыс.