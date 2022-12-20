В ГД предложили компенсировать 50% первого ипотечного взноса молодым семьям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Александр Якубовский предложил субсидировать 50% первого взноса по ипотеке для молодых семей. По информации издания «Известия», инициатива касается покупки квартиры в новостройке и строительства частного дома.

При этом предлагается субсидировать не более 900 тысяч рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и не выше 450 тысяч в других регионах.

Кроме того, в Госдуме предложили расширить семейную ипотеку — за каждого нового ребенка снижать ставку по кредиту, которая равна 6%, на 1 п. п.

Ранее совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин посоветовал россиянам взять ипотеку до конца 2022 года, поскольку в новом году ставки будут повышены. По его словам, проценты по займу уже выросли до среднего значения в 10,8% годовых и со временем ставка будет только расти. Кроме того, он отметил, что в декабре 2022 года завершается программа «Господдержка-2020», в рамках которой любой россиянин может взять ипотеку под 6–7% годовых.

При этом президент России Владимир Путин заявил, что программа льготной ипотеки в стране будет продлена до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8% вместо нынешних 7%. По его словам, основным инструментом при этом станет семейная ипотека под 6% — в следующем году ее распространят на семьи с двумя детьми, не достигшими 18 лет.