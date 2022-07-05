В России вновь продлили ограничения полетов на юге и в центре страны

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия»

Росавиация вновь продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части страны. Мера будет действовать до 12 июля, следует из сообщения ведомства.

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июля 2022 года 03:45 по московскому времени, — говорится на сайте Росавиации.

Полеты ограничены в аэропорты 11 городов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпании используют альтернативные маршруты, задействовав терминалы в Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее Минтранс пообещал вернуть пассажирам деньги за отмененные авиаперелеты на внутренних рейсах с 24 февраля по 1 июля, а также на международных рейсах — с 24 февраля по 31 октября. Соответствующие соглашения на сумму почти 17 млрд рублей заключили с 20 авиакомпаниями.