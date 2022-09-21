В России создали первую комиссию по частичной мобилизации В Петербурге создали призывную комиссию по частичной мобилизации

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Военные билеты на сборном призывном пункте

В Санкт-Петербурге создали призывную комиссию по частичной мобилизации, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации губернатора. Её возглавил глава региона Александр Беглов.

В Петербурге создана призывная комиссия по частичной мобилизации, — сообщили в пресс-службе.

Заместителем руководителя комиссии стал военный комиссар города Сергей Качковский. Комиссия будет работать в соответствии с заданием, которое Генеральный штаб установит для Санкт-Петербурга.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу при этом подчеркнул, что будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. По его словам, это 1% от мобилизационного ресурса страны. Глава Минобороны добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет. Также, по его словам, в спецоперации не будут участвовать срочники.