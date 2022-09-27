В России начали создавать центры поддержки для семей мобилизованных Губернатор Приморья призвал открыть центры поддержки семей мобилизованных по всей России

Фото: Кошелев Илья/news.ru via globallookpress.com

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко после открытия первого в России центра поддержки для семей мобилизованных призвал создать подобные центры по всей стране. В пресс-службе правительства Приморья рассказали, что подобный центр был открыт в Артемовском городском округе. Обращения граждан принимают специалисты аппарата гордумы и представители общественных организаций, пишет URA.RU.

Каждый глава муниципального образования должен создать подобные службы оказания помощи семьям, чьи мужья, кормильцы убыли на частичную мобилизацию, — рассказал Кожемяко.

Он добавил, что для оперативного решения вопросов в бытовой сфере необходимо, чтобы в подобных центрах работал сотрудник социальной службы.

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров ранее заявил, что россияне восприняли новость о частичной мобилизации напряженно и настороженно. Он при этом добавил, что большинство из них отнеслись к такому решению президента с пониманием.

Он отметил, что россияне еще не полностью сформировали свое мнение по этому вопросу. По его словам, граждане России осознают, что решение президента тяжелое, но необходимое. Федоров напомнил, что последняя мобилизация была во время Второй мировой войны.