В реке Амур обнаружили косатку с детенышами

Фото: Michael Weberberger/imageBROKER.com/Global Look press

Жители поселка Маго в Хабаровском крае обнаружили в реке Амур косатку с двумя детенышами, сообщает глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале. По ее словам, животные приплыли из Охотского моря и теперь обитают в реке. Для местных жителей это стало удивительным явлением, поскольку они никогда не видели косаток в реке.

Никогда не наблюдали такого явления!! Удивительная информация пришла с Дальнего Востока. Косатка с двумя детёнышами зашла из Охотского моря в реку Амур и ходит от посёлка Маго Николаевского района до посёлка Тыр Ульчского района Хабаровского края уже четыре дня. То есть косатки находятся в реке! Нам сообщают, что сейчас мама и малыши находятся чуть выше посёлка Маго. Такого не помнит никто из старожил, — написала Радионова.

Ранее занесенный в Красную книгу России гренландский кит запутался в рыболовных сетях в Охотском море. Зоозащитники узнали об этом от туристов, которые увидели кита в нескольких сотнях метрах от берега. По словам специалистов, животному далось избавиться от части сетей, но угроза для его жизни сохранялась.

На то, чтобы отыскать кита, у поисковой бригады ушло два дня, из-за шума катеров он постоянно менял свое местоположение. У кита начался стресс и накопилась усталость, он старался уплыть от спасателей. Однако они продолжали следовать за ним, чтобы помочь, поскольку гибель даже одного животного ускорит вымирание данного вида. В настоящее время гренландских китов насчитывается всего 300 особей в мире.