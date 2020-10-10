В РАН раскритиковали версию коллег о причине экокатастрофы на Камчатке

https://static.news.ru/photo/fd99cf28-0bcd-11eb-8eeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: dvfu.ru

В Российской академии наук (РАН) усомнились, что причиной гибели морских животных на Камчатке стали токсичные водоросли, вызвавшие «красные приливы».

По словам доцента Лимнологического института Сибирского отделения РАН Ольги Белых, во время подобных явлений должно наблюдаться изменение цвета воды. Однако сёрфингисты, которые первыми сообщили об экокатастрофе, не говорили об этих факторах, передаёт сайт радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, симптомы, которые они описывали, также нетипичны для динофитовых, которые выделяют нейротоксин. В случае попадания его в организм происходит онемение губ, затем он распространяется дальше и наступает паралич дыхательной мускулатуры.

Поэтому, говоря о «красных приливах», вызванных вспышкой численности динофитовых водорослей, специалисты должны были бы это определить сразу, благодаря изменению цвета воды и высокой токсичности.

Ранее директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров заявил, что одной из основных причин массовой гибели морских животных на Камчатке могут быть токсичные водоросли.

В начале октября в соцсетях были распространены фото и видео Халактырского пляжа на Камчатке, который был усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Жители региона пожаловались на недомогание после контакта с водой.

После первых сигналов о происшествии местные источники заявляли, что никакого загрязнения акватории нет, а выброс морских животных объясняли последствиями шторма. Когда первоначальные пробы воды показали превышение по фенолу и нефтепродуктам, различные ведомства начали проверки.

При этом в Генпрокуратуре заявили, что в пробах воды, которые были взяты криминалистами МВД около Халактырского пляжа, ядовитых веществ не было выявлено. Присутствовали только следы горюче-смазочных материалов. Однако специалисты Росприроднадзора обнаружили значительные превышения содержания фосфат-иона, железа и фенола.