Учёный назвал токсичные водоросли одной из причин инцидента на Камчатке

https://static.news.ru/photo/1c3f4bf0-0b98-11eb-8868-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Hongxia/Global Look Press

Одной из основных причин массовой гибели морских животных на Камчатке могут быть токсичные водоросли. Об этом заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

Был целый ряд возможных причин произошедшего. Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место, — цитирует его сайт правительства края.

По словам учёного, необходимо провести морские экспедиции и выяснить, что приводит водоросли в такое активное состояние, вызывающее «красные приливы». Он уточнил, что данным термином обозначается явление, когда выделяются сильные токсины, которые могут повлиять не только на водных обитателей, но и на человека.

По словам эксперта, загрязнение акватории из-за сейсмологических факторов исключено. Действующие вулканы Ключевской, Безымянный, Шивелуч не могли послужить причиной гибели морских обитателей, поскольку находятся на расстоянии нескольких сотен километров.

В начале октября в соцсетях были распространены фото и видео с Халактырского пляжа на Камчатке, который был усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Жители региона пожаловались на недомогание после контакта с водой.

После первых сигналов о происшествии местные источники заявляли, что никакого загрязнения акватории нет, а выброс морских животных объясняли последствиями шторма. Когда первоначальные пробы воды показали превышение по фенолу и нефтепродуктам, различные ведомства начали проверки.

При этом в Генпрокуратуре заявили, что в пробах воды, которые были взяты криминалистами МВД на Халактырском пляже, ядовитых веществ не было выявлено. Присутствовали только следы горюче-смазочных материалов. Однако специалисты Росприроднадзора обнаружили значительные превышения содержания фосфат-иона, железа и фенола.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Камчатки отверг версию о загрязнении воды из-за некоего сброса с судна в районе Халактырского пляжа. По его словам, зафиксированный со спутника сброс был незначительным и не мог привести к массовой гибели морских животных.