Результаты проверки проб из Авачинского залива будут выкладывать в Сеть

https://static.news.ru/photo/8db090a4-097d-11eb-873b-fa163e074e61_660.jpg Фото: 41.mchs.gov.ru

Результаты проверки проб, взятых из Авачинского залива, будут каждый день выкладывать в Интернете, следует из сообщения пресс-службы правительства Камчатского края.

Результаты всех анализов проб будут ежедневно публиковать на сайте правительства Камчатского края, — говорится в сообщении.

По словам губернатора региона Владимира Солодова, в настоящее время также проводится мониторинг атмосферного воздуха. Угроза жизни и здоровью людей отсутствует, передаёт ТАСС.

Сообщения о загрязнении воды у Халактырского пляжа на Камчатке появились некоторое время назад. Первыми негативные изменения заметили сёрферы, в соцсетях распространились фото и видео пляжа, который усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Специалисты позже выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в четыре раза, фенолов — в два с половиной.

В Генпрокуратуре РФ заявили, что в пробах воды, которые были взяты криминалистами МВД на Халактырском пляже, ядовитых веществ не выявлено. Присутствуют только следы горюче-смазочных материалов.

Ранее NEWS.ru писал, что во время экспедиции на Камчатку учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в рамках изучения последствий экологического бедствия в регионе совершили облёт прибрежных акваторий от севера Халактырского пляжа до бухты Лиственничная. С борта вертолёта они провели аэросъёмку полосы загрязнения веществом неизвестного происхождения, которое, предположительно, могло привести к массовой гибели морских организмов.