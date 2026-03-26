26 марта 2026 в 09:10

В Приморье поймали вымогателей денег у жен и матерей погибших бойцов СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правоохранители задержали подозреваемых в вымогательстве у родственников погибших участников спецоперации, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Приморскому краю. Злоумышленниками оказались двое уже судимых мужчин и одна женщина.

По версии следствия, злоумышленники под надуманным предлогом требовали деньги у матерей и жен военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в ходе СВО, — отметили в ведомстве.

По предварительной информации, сумма ущерба составила более 3 млн рублей. В отношении аферистов возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Ранее злоумышленники под видом доставки цветов выманили у 16-летней девочки из Саратова 736 тыс. рублей. Сначала мошенники попросили у жертвы, которая училась в другом городе, прислать в мессенджере СМС-код. Затем подростку позвонила «сотрудник» «Госуслуг» и заявила о якобы атаке мошенников.

До этого в Челябинске 15-летняя школьница стала жертвой масштабной мошеннической схемы, отдав злоумышленникам более 9,6 млн рублей в валюте и ювелирных изделиях. Девочку запугали взломом аккаунта на «Госуслугах» и угрозой уголовной ответственности для родителей.

