Челябинские школьницы сделали мошенников богаче на 10 млн рублей

В Челябинске 15-летняя школьница стала жертвой масштабной мошеннической схемы, отдав злоумышленникам более 9,6 млн рублей в валюте и ювелирных изделиях, рассказали в региональном ГУ МВД. Девочку запугали взломом аккаунта на «Госуслугах» и угрозой уголовной ответственности для родителей. Под предлогом необходимости «задекларировать» средства потерпевшая передала рюкзак с ценностями случайному посреднику.

Обманутая девушка передала незнакомцу хранившиеся в сейфе родителей деньги и материальные ценности <...> и полученный от сверстницы рюкзак, — сообщает ведомство.

Как выяснили правоохранители, первой в цепочке оказалась другая 16-летняя девушка, ее мошенники обманули через фиктивную доставку цветов. Она отдала преступникам не только полученный от сверстницы рюкзак, но и 1,3 млн рублей из сейфа своих родителей.

В ходе оперативных действий сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге основного курьера — 21-летнего жителя Москвы, который нашел «работу» в интернете. Молодой человек действовал по указаниям куратора и уже передал похищенное третьему лицу, однако теперь стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. Задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в Курганской и Челябинской областях.

Ранее шестиклассница из Санкт-Петербурга передала более миллиона рублей курьеру, попав под влияние мошенников. Злоумышленники убедили девочку в том, что ее мать попала в аварию. В итоге школьница выбросила из окна квартиры рюкзак, в котором были деньги.