Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 15:07

Девочка «заплатила» за доставку несуществующих цветов 736 тыс. рублей

Мошенники украли у девочки из Саратова 736 тыс. рублей под видом доставки цветов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Злоумышленники под видом доставки цветов выманили у 16-летней девочки из Саратова 736 тыс. рублей, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МВД РФ. Сначала мошенники попросили у жертвы, которая училась в другом городе, прислать в мессенджере смс-код.

13 марта 16-летней [девочки], которая проходит обучение в другом городе, в одном из мессенджеров пришло сообщение о доставке цветов. Для подтверждения требовалось оправить код из смс-сообщения, что несовершеннолетняя и сделала, — уточнили в МВД.

Затем девочке позвонила «сотрудник» «Госуслуг» и заявила о якобы атаке мошенников. Неизвестная перевела жертву на «следователя», который попросил девочку вернуться в Саратов и взять кредиты на имя матери, чтобы «перекрыть» оформленные мошенниками займы. Подросток послушалась злоумышленников и перевела на сторонние счета кредитные деньги и сбережения семьи, уточнили правоохранители.

Ранее следствие предъявило обвинение 29 пособникам телефонных мошенников, в числе которых оказалось четверо несовершеннолетних. Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что фигуранты обеспечивали работу сим-боксов для телефонных атак на россиян с целью хищения средств.

Саратов
мошенники
ГУ МВД
подростки
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.