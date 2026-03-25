Девочка «заплатила» за доставку несуществующих цветов 736 тыс. рублей

Злоумышленники под видом доставки цветов выманили у 16-летней девочки из Саратова 736 тыс. рублей, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МВД РФ. Сначала мошенники попросили у жертвы, которая училась в другом городе, прислать в мессенджере смс-код.

13 марта 16-летней [девочки], которая проходит обучение в другом городе, в одном из мессенджеров пришло сообщение о доставке цветов. Для подтверждения требовалось оправить код из смс-сообщения, что несовершеннолетняя и сделала, — уточнили в МВД.

Затем девочке позвонила «сотрудник» «Госуслуг» и заявила о якобы атаке мошенников. Неизвестная перевела жертву на «следователя», который попросил девочку вернуться в Саратов и взять кредиты на имя матери, чтобы «перекрыть» оформленные мошенниками займы. Подросток послушалась злоумышленников и перевела на сторонние счета кредитные деньги и сбережения семьи, уточнили правоохранители.

Ранее следствие предъявило обвинение 29 пособникам телефонных мошенников, в числе которых оказалось четверо несовершеннолетних. Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что фигуранты обеспечивали работу сим-боксов для телефонных атак на россиян с целью хищения средств.