В Приморье началась подготовка отряда добровольцев для участия в СВО

В Приморском крае приступили к подготовке добровольческого отряда «Тигр» для дальнейшего участие в спецоперации РФ на Украине, сообщили на сайте местного правительства. Тренировки военизированной структуры проходят на базе 155-й бригады морской пехоты. В ходе учений добровольцы отработали навыки стрельбы из автомата АКС 74М. Также бойцов ожидает двухэтапная подготовка на приморских военных полигонах Горностай и Бамбурово.

Сдав экзамены и получив берет морского пехотинца, они в составе 155-й бригады морской пехоты отправятся в командировку на Украину, — сказано в сообщении.

По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, посетившего полигон Горностай, местные власти обеспечат членов «Тигра» экипировкой, рациями и специальными средствами.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что добровольцев из России на Украине должно быть больше сотни тысяч. Он отметил, что такое число людей необходимо, чтобы противостоять НАТО. Чиновник также пообещал, что в Чечне для добровольцев из российских регионов создадут все условия.