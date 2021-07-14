В Прикамье ужесточили коронавирусные ограничения

Власти Пермского края ввели дополнительные ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе. Они касаются работы учреждений культуры, МФЦ, организаций соцобслуживания, а также туристов, сообщается на сайте правительства края.

Согласно распоряжению властей, наполняемость театров, концертных залов, кинотеатров, цирков, домов культуры должна составлять только 50% от допустимого количества мест.

Отделения МФЦ с 19 июля будут предоставлять государственные и муниципальные услуги по предварительной записи. Оказываться они будут в дистанционном и выездном форматах.

К мероприятиям по активному и экологическому туризму будут допускаться только ранее переболевшие коронавирусом граждане, привившиеся или представившие отрицательный ПЦР-тест.

Кроме того, работодателям рекомендовано предусмотреть дополнительные меры поддержки сотрудников, в том числе предоставление дополнительного выходного в день вакцинации. Министерствам и ведомствам края поручено усилить контроль за соблюдением масочного режима и дистанции в общественных местах и в транспорте.

По данным регионального оперштаба, в Прикамье с начала пандемии коронавирусом заразились 65,5 тысячи человек. Из них выздоровели 58,5 тысячи и 2,8 тысячи скончались. Пермский край входит в первую десятку регионов России по показателям заболеваемости.

Ранее сообщалось, что в Туве из-за пандемии ограничили работу общественного транспорта по выходным. Кроме того, приостановили регистрацию браков, а также разрешили заведениям общепита работать только навынос или с доставкой.