В Подольске три человека насмерть отравились угарным газом

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В подмосковном Подольске семья из трех человек скончалась от отравления угарным газом, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). На месте работают следователи и криминалисты, проводится осмотр газового оборудования.

Как сообщает источник РЕН ТВ, инцидент произошел на улице Бородинская в Подольске. По его данным, в квартире нашли разобранную газовую колонку. Жертвами отравления стали 47-летние мужчина и женщина, а также их 18-летний сын.

На месте работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. С участием специалистов Мособлгаза проводится осмотр газового оборудования. По окончанию осмотра следователи назначать экспертизы, по результатам которых будет установлена причина смерти семьи людей, — говорится в сообщении МЧС.

Ранее ГУ МЧС России по Москве в беседе с NEWS.ru рассказало, что у 20 подростков обнаружились признаки отравления газом в Политехническом колледже на северо-востоке столицы. По данным ведомства, тинейджеры пожаловались на головную боль. Как рассказали в МЧС, детей осмотрели врачи скорой помощи и не обнаружили признаков отравления, госпитализация не проводилась. Отмечается, что учеников отправят домой.