В подмосковном ТЦ «Альбатрос» загорелась сауна

Фото: Соцсети

Возгорание произошло в сауне в ТЦ «Альбатрос» в подмосковном Дмитрове, сообщили NEWS.ru в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ. Открытое горение удалось оперативно ликвидировать на площади 12 кв. метров.

Возгорание в ТЦ «Альбатрос» на площади 12 квадратных метров. Пострадавших нет. Объявлена ликвидация открытого горения. Пожар возник в сауне. Причина устанавливается, — сообщили в главке.

Ранее СМИ сообщали, что вдова режиссера Станислава Говорухина Галина погибла в результате пожара. Трагедия произошла в коттеджном поселке Лесное Озеро в Новой Москве. Вместе с Говорухиной в жилище была домработница, которая смогла выбежать на улицу. Женщине было 74 года. В пресс-службе городского главка МЧС РФ сообщили, что в коттеджном поселке произошел пожар в частном доме с мансардой.