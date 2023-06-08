В Подмосковье задержан 18-летний поджигатель автомобиля В подмосковном Подольске 18-летний юноша сжег машину местного жителя из-за ссоры с матерью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковном городском округе Подольск задержан 18-летний местный житель, который сжег автомобиль, припаркованный на улице, сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на информацию правоохранительных органов. Как рассказал задержанный полицейским, своим поступком он выместил на иномарке гнев после ссоры с матерью.

Издание уточняет, что ЧП произошло в ночь на 8 июня на Артемовской улице. В дежурную часть поступило сообщение о возгорании припаркованного легкового автомобиля. Прибывшие пожарные быстро справились с огнем, однако авто выгорело полностью.

При выяснении обстоятельств инцидента полицейские предположили, что машина была подожжена. Маршрут передвижения поджигателя удалось отследить по камерам наружного наблюдения. В результате подозреваемого задержали в его квартире. Им оказался 18-летний местный житель, который заявил, что ночью, поссорившись с матерью, вышел на улицу, где выместил свой гнев на одной из иномарок. Он поджег боковое зеркало автомобиля зажигалкой, а когда огонь разгорелся, покинул место преступления.

Теперь поджигателя ждет суд, он обвиняется в умышленном уничтожении и повреждении имущества. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа на Большом кольце Московской железной дороги в Подмосковье. Им оказался 35-летний бармен из Москвы, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.