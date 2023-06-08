Бармен из Москвы устроил поджог на железной дороге Baza: бармена задержали за поджог релейного шкафа на железной дороге в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа на Большом кольце Московской железной дороги в Подмосковье. По информации канала, им оказался 35-летний бармен из Москвы, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.

По данным Baza, бармен устроил поджог релейного шкафа в конце апреля на переезде возле станции Пожитково в Наро-Фоминском городском округе, нарушений в движении поездов удалось избежать, спустя полтора месяца оперативные органы выявили предполагаемого преступника. По информации канала, сам бармен признался в содеянном и пояснил, что решил устроить поджог сам, ни с какими кураторами он не списывался, преступнику грозит до 10 лет тюрьмы.

В Иркутске сотрудники полиции задержали троих мужчин в возрасте от 23 до 26 лет, которые подозреваются в поджоге подстанции городского троллейбусного депо. По данным МВД, мужчины получили предложение о «подработке» от кураторов в Сети и устроили диверсию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что в городе Миассе Челябинской области диверсанты сожгли дотла сразу четыре релейных шкафа на железной дороге. По информации канала, в результате поджогов пострадавших нет, полиция разыскивает злоумышленников. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.