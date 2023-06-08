Жители Иркутска устроились на «подработку» и подожгли троллейбусное депо В Иркутске задержали троих подозреваемых в поджоге троллейбусного депо

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Иркутске сотрудники полиции задержали троих мужчин в возрасте от 23 до 26 лет, которые подозреваются в поджоге подстанции городского троллейбусного депо, сообщает пресс-служба МВД России. По данным ведомства, мужчины получили предложение о «подработке» от кураторов в Сети и устроили диверсию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по по п. «а» ч. 2 ст. 215.2 УК РФ (Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения группой лиц по предварительному сговору).

По данным МВД, один из жителей Иркутска получил в мессенджере предложение о работе от неизвестного пользователя. Тот предложил ему деньги за поджог инфраструктуры троллейбусного депо. К выполнению задания мужчина привлек двух своих знакомых. В ведомстве отметили, что жители Иркутска должны были устроить еще несколько диверсий, однако их задержали. Двоих мужчин арестовали, третьего обязали явиться в полицию.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщал, что в городе Миассе Челябинской области диверсанты сожгли дотла сразу четыре релейных шкафа на железной дороге. По информации канала, в результате поджогов пострадавших нет, полиция разыскивает злоумышленников. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.