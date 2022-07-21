В Подмосковье стало больше социальных предприятий

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев (слева)

В Подмосковье стало больше социальных предприятий, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев РИАМО. С начала года в области зарегистрировано более 720 субъектов малого и среднего предпринимательства с таким статусом. По словам Воробьева, все они могут претендовать на получение поддержки и грантов.

В прошлом году Подмосковье стало лидером по числу социальных предприятий — мы зарегистрировали порядка 570 таких субъектов МСП. А в этом году в перечень включено уже свыше 720 компаний. Для нас принципиально важно поддержать социально ориентированный бизнес. Эти проекты помогают жителям, которые больше всего нуждаются в поддержке, обеспечивают работой людей с ограниченными возможностями, — сказал он.

Социальными предприятиями также считаются частные детсады и школы, учреждения в сфере реабилитации и оздоровления детей, инвалидов и пенсионеров, центры подготовки волонтеров, уточнил губернатор. Гранты они могут использовать для ремонта, аренды, оплаты коммунальных услуг или оформления результата интеллектуальной деятельности.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о льготах для IT-компаний в Подмосковье. Для IT-компаний в регионе снижен налог на имущество до 50%, а также предоставлены льготы по упрощенной системе налогообложения.