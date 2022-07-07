Андрей Воробьев рассказал о льготах для IT-компаний в Подмосковье

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Андрей Воробьев

В свободных экономических зонах фактически происходит «обнуление» всех налогов, по мнению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, для бизнеса в таких областях организованы очень комфортные условия. В беседе с «360» он напомнил, что для IT-компаний в регионе снижен налог на имущество до 50%, а также предоставлены льготы по упрощенной системе налогообложения.

Например, налог на имущество 50%, льготы по упрощенной системе налогообложения 1% при базе на доходы и, соответственно, доходы — расходы 5%. То есть сниженные, — перечислил Воробьев льготы для IT-компаний.

Глава региона также добавил, что пришедшим в Подмосковье IT-компаниям предусмотрен специальный грант. Его основная задача заключается в стимулировании и поддержке подобных предприятий. Воробьев подчеркнул, что сейчас в регионе ведется работа по строительству индустриального IT-парка в Лобне.

У нас есть очень хорошие перспективы в Дубне, мы в декабре открываем большой завод и сейчас ведем работу по IT-парку, индустриальному парку в Лобне, — резюмировал губернатор.

Ранее Минэкономразвития предложил создать для крупных технологических компаний льготный налоговый режим. В эту категорию могут попасть разработчики и производители высокотехнологичных товаров, которые не подпадают под уже существующие льготы для IT-организаций.