В Подмосковье приехали учителя из Херсона для обмена опытом с коллегами

Фото: Правительство Московской области

Директора и учителя школ из Мелитополя, Херсона и других освобожденных территорий приехали в Подмосковье, чтобы перенять у российских коллег опыт и образовательные методики, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, которые приводит «Подмосковье Сегодня», Московскую область посетили 80 педагогов.

К нам на семинар приехали 80 специалистов — это директора школ и учителя из Херсона, Мелитополя, Бердянска и других освобожденных населенных пунктов. Они живут и обучаются на базе Областной гимназии имени Е. М. Примакова. Наши педагоги делятся с коллегами опытом, наработанными методиками преподавания, — заверил Воробьев.

Он назвал этот процесс важной работой, так как, по его мнению, в освобожденных российскими силовиками регионах необходимо наладить образовательный процесс перед началом учебного года. Помимо деловых игр и мастер-классов для учителей организовали экскурсию по знаковым местам Подмосковья и Москвы. Например, учителя уже побывали в парке «Патриот».

Ранее Воробьев заявил, что к новому учебному году в Подмосковье откроются 15 новых школ, еще 27 образовательных учреждений появятся в течение 2022 года. Он подчеркнул, что в Московской области сфере образования уделяется много внимания.