Воробьев заявил об открытии 15 новых школ в Подмосковье к учебному году

Фото: mosreg.ru

К новому учебному году в Подмосковье откроются 15 новых школ, еще 25 образовательных учреждений появятся в течение 2022 года, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что в Московской области сфере образования уделяется достаточно много внимания, пишет «360».

Мы уделяем системе образования особо большое внимание. В этом году у нас 1 020 000 учеников пойдут в школы. Для этого они должны быть готовы — и те, которые работают традиционно, и, конечно, новые, — отметил Воробьев.

Губернатор рассказал, что в регионе реализуют большую программу капремонтов образовательных объектов. Воробьев считает, что особенно важно отремонтировать 65 учебных заведений к 1 сентября. Он отметил несколько наиболее значимых школ, которые планируется открыть к учебному году. К их числу он отнес школу на 1100 мест в Павловском Посаде, в Опалихе — на 825 мест, в Лобне — на 400 мест.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина призвала вновь выплатить родителям школьников по 10 тысяч рублей единоразово, чтобы подготовить детей к началу учебного года. Вместе с этим она предложила сотрудникам Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обратить внимание на значительный рост цен на товары для школы.