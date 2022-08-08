В Госдуме призвали вновь выплатить родителям школьников по 10 тысяч рублей Депутат Останина призвала вновь выплатить родителям школьников по 10 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьная форма для мальчиков с прошлого года подорожала на 300%, дневники — на 284%, а тетради — на 24%, в связи с этим председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина призвала вновь выплатить родителям школьников по 10 тысяч рублей единоразово, чтобы подготовить детей к началу учебного года. Вместе с этим она предложила сотрудникам Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обратить внимание на значительный рост цен на товары для школы, пишет «Парламентская газета».

Подобную жадность необходимо обуздать. Для этого у нас есть Федеральная антимонопольная служба. Если цены растут, тогда надо обличать Минпромторг, что никакой помощи они не оказывают. Если помощь есть, то у нас есть соответствующие органы, которые дадут юридическую оценку вплоть до привлечения к ответственности за нарушение законов, — отметила Останина.

Она добавила, что родители «умоляют» политиков вернуть единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей. В свою очередь председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал такую инициативу и отметил, что льготы от государства должны получить не все родители. По его мнению, в приоритете те россияне, которым «не хватает денег на учебники». Он считает, что единовременные выплаты «едва ли нужны» зажиточным гражданам, которые могут себе позволит отправлять детей в элитные школы.

Ранее стало известно, что больше 50 тысяч рублей придется потратить родителям первоклассников в 2022 году. Если в прошлом году стандартный набор первоклассника, куда входили официальный костюм, туфли, спортивный костюм и канцпринадлежности, стоил не более 24 тысяч рублей, то теперь эта сумма значительно увеличится из-за подорожания логистики и европейских марок одежды.