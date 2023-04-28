В Подмосковье загорелась бывшая швейная фабрика В подмосковном Высоковске загорелось здание бывшей швейной фабрики

Фото: МЧС РФ

В подмосковном Высоковске загорелось здание бывшей швейной фабрики, сообщает в Telegram МЧС России. В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 3200 кв. м. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают пожарные.

На площади 3200 кв. м. горит здание бывшей швейной фабрики. В городском округе Клин (Подмосковье) к тушению пожара на бывшей швейной фабрике привлечено 58 человек, 21 единица техники. Огонь быстро распространился из-за конструктивных особенностей здания. По предварительным данным, пострадавших нет, — говорится в сообщении МЧС.

Причины произошедшего в ведомстве не называют. В 07:10 пожар был локализован на площади 3200 кв. м.

Ранее в Таганском районе Москвы произошел пожар в здании Российской академии адвокатуры и нотариата в Малом Полуярославском переулке. Сообщалось, что горел четвертый этаж здания, были слышны звуки, похожие на взрывы, всех людей эвакуировали еще до приезда экстренных служб. Позже выяснилось, что загорелась мебель, огонь распространился на площади 15 квадратных метров. Пожар потушили, никто не пострадал.