В Москве загорелась Российская академия адвокатуры и нотариата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В здании Российской академии адвокатуры и нотариата в Таганском районе Москвы произошел пожар, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России. На место прибыли пожарные, проводится оценка.

На адрес Малый Полуярославский переулок,д. 3/5, стр. 1 выехали пожарные подразделения. В настоящий момент производится разведка, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала SHOT, огонь охватил четвертый этаж здания и распространился на 15 кв. м. SHOT пишет, что до этого был слышен звук, похожий на взрыв. Канал отмечает, что на данный момент всех эвакуировали из здания. Предварительной причиной пожара называют возгорание мебели.

Ранее 25 апреля крупный пожар возник на деревообрабатывающем предприятии в городе Лесозаводске в Приморье. Из-за сильного ветра площадь возгорания достигла 12 тысяч кв. м, самостоятельно эвакуироваться смогли 20 человек.

Накануне в школе-интернате для глухих и слабослышащих детей в селе Семеновка в Йошкар-Оле произошло возгорание на площади 300 кв. м. Все воспитанники и педагоги успели эвакуироваться. Всего из здания вышли 76 человек — 38 детей и столько же взрослых.