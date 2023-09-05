В Подмосковье показали обломки сбитого дрона

Фото: istra-adm.ru

Власти подмосковного города Истра показали обломки сбитого дрона, кадры опубликовала глава городского округа Татьяна Витушева во «Вконтакте». Она отметила, что аппарат был кустарного производства и нес взрывчатку, обломки направили на экспертизу.

Беспилотный летательный аппарат был уничтожен средствами ПВО в небе над Истрой в 04:15. В результате падения обломков возник пожар хозяйственной постройки в СНТ «Высоковольтник». По данным местный властей, оно уже ликвидировано.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночь на 5 сентября силы ПВО предотвратили несколько атак беспилотников на объекты инфраструктуры в российской столице. Дроны были сбиты в Калужской области и Истринском районе Подмосковья.

По информации Telegram-канала SHOT, сбитый в Истринском районе летательный аппарат рухнул в Павловской Слободе. На месте падения обломков БПЛА произошел пожар, а за ним последовало несколько сильных взрывов. Предположительно, вблизи места падения дрона находился гараж с газовыми баллонами.

В Министерстве обороны России подтвердили перехват украинского беспилотника утром 5 сентября. До этого ведомство сообщало, что военным удалось пресечь еще одну попытку Киева совершить террористическую атаку с помощью БПЛА самолетного типа на территории РФ.