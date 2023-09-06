В Подмосковье поход пары за грибами в лес закончился кровопролитием В лесу под Звенигородом неизвестный напал на пару грибников из Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пара грибников оказалась в больнице после того, как отправилась за грибами в лес под Звенигородом, сообщает «МК». По информации издания, на 40-летнего мужчину и 35-летнюю женщину напал вооруженный ножом неизвестный в камуфляже и маске.

Как сообщают журналисты, инцидент произошел в понедельник, 4 сентября, неподалеку от деревни Сватово. Пара москвичей неоднократно приезжала в местный лес за грибами, однако на этот раз их поход прервал незнакомец крепкого телосложения и ростом порядка 190 сантиметров. Сначала злоумышленник потребовал показать содержимое сумок и пакетов. Затем он обошел пару и набросился на грибников. Мужчину он ударил ножом четыре раза, женщину — два раза. После этого нападавший скрылся с места преступления.

По данным издания, пострадавшим удалось добраться до автомобиля. Мужчина сел за руль и проехал несколько сотен метров по лесной дороге. Он остановился, увидев другие машины, водители которых и вызвали скорую помощь.

Пару вскоре госпитализировали. У мужчины медики диагностировали повреждение сухожилий и связок. Восстановление займет порядка трех месяцев.

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