Тела матери с дочерью нашли за сараем спустя семь лет после убийства В Дмитрове задержали подозреваемого в убийстве матери с дочкой семилетней давности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали в подмосковном Дмитрове подозреваемого в убийстве 36-летней женщины и ее семилетней дочери, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Об их исчезновении стало известно еще в 2016 году. Задержанный являлся любовником женщины.

По данным телеканала, мать и ребенок пропали в октябре 2016 года, их поиски не приносили успехов. Следователей насторожил тот факт, что возлюбленный женщины пропал одновременно с женщиной и ее ребенком. Его объявляли в международный розыск, а после задержали.

По данным Telegram-канала «112», мужчина был обнаружен в Мариуполе. В ходе общения с сотрудниками правоохранительных органов подозреваемый признался, что убил возлюбленную и ребенка еще в 2016 году, а их тела закопал под своим сараем.

На территории участка дома в Дмитровском городском округе, за сараем были выкопаны скелетированные останки двух человек, — подчеркнул источник.

Задержанный признался, что в двойном убийстве приняла участие также и его жена. По его словам, на этот поступок он пошел из-за ревности супруги. Сейчас ее местоположение неизвестно.

Ранее столичная полиция раскрыла убийство мужчины, произошедшее на востоке столицы более 26 лет назад. 25 марта 1996 года в квартире одного из домов на Щелковском шоссе был обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением головы. Предположительно, с момента убийства до обнаружения тела прошло около 20 дней. Тогда же было возбуждено уголовное дело, но расследование не увенчалось быстрым успехом. Лишь 4 августа 2022 года подозреваемый в совершении преступления был задержан в Подмосковье.